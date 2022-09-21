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В Бурятии любитель пьяной езды не согласился лишением свободы

В Бурятии любитель пьяной езды не согласился лишением свободы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобилист не смог обжаловать приговор

Житель Муйского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В суде установлено, что в ноябре 2019 года и августе 2020 года мужчина осуждён за езду в нетрезвом виде. В феврале текущего года в нарушение правил дорожного движения он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и его остановили сотрудники ГИБДД.

- Суд с учётом имеющихся непогашенных судимостей за совершение тяжких преступлений и наличия рецидива назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Осуждённый не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии приговор районного суда оставил без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения.
прокуратура суд приговор

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