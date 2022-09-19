В Бурятии в опрокинувшейся «Тойоте» пострадали три человека

В субботу вечером, 17 сентября, в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Автомобиль «Тойота Карина» вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Машину сильно смяло.
- 31-летний водитель «Тойоты Карина», следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта, вблизи посёлка Оронгой не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два пассажира доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП с пострадавшим было зафиксировано 15 сентября. В Кяхтинском районе пьяный водитель мопеда разбил голову об электроопору.