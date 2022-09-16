В Бурятии в ДТП пострадал пьяный водитель мопеда

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

У мужчины ещё и нет водительских прав



Накануне, 15 сентября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.



Около 14 часов в аварию попал пьяный мужчина, ехавший на мопеде в селе Хоронхой Кяхтинского района. У пьяного водителя, как выяснилось, ещё и нет права управления транспортом.



- 47-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав управления транспортом, следуя в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП мопедист с травмами головы госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции уточнили, что водитель был без мотошлема.



С начала года в республике зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Пять человек погибли и 74 получили травмы различной степени тяжести.



В 75 ДТП водители не имели прав управления транспортом, 27 мотоциклистов находились в состоянии алкогольного опьянения, в 47 случаях – без мотошлемов.



Среди самых распространённых нарушений ПДД, повлекших ДТП, стали: в 31 случае – нарушение правил расположения транспортного средства, 27 ДТП из-за несоблюдения очередности проезда, в 11 происшествиях – неправильный выбор дистанции.



