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Задержанные жители Бурятии уверяют полицию, что «нашли» рыбу

Задержанные жители Бурятии уверяют полицию, что «нашли» рыбу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
От уголовной ответственности истории про находки не спасают

В Бурятии, где идёт нерестовый период, полиция продолжает операцию «Путина-2022». Всё чаще появляются истории, когда люди, задержанные с незаконно выловленной рыбой, уверяют, что «нашли» её.

Так, днём 8 сентября на 324 километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян сотрудники ДПС остановили автомобиль. В салоне они обнаружили мешок с 12 кг незаконно добытой рыбы. Ущерб оценён в 45 тысяч рублей.

54-летняя жительница села Баргузин заверила полицейских, что мешки с рыбой она нашла на обочине просёлочной дороги.

В Кабанском районе в селе Тресково автоинспекторы остановили автомобиль, которым управляла 21-летняя жительница Селенгинска. В иномарке полицейские обнаружили более 16 килограммов омуля. В этом случае ущерб оценён в 170 тысяч рублей.

Супруг девушка рассказал полицейским, что в дороге они приметили неизвестных мужчин, которые что-то прятали в кустах. Вернувшись, мужчина нашёл там мешки с рыбой и решил забрать их.

Отметим, истории про «найденную» рыбу всё равно оборачиваются уголовным делом. Так, на мужчину возбуждено дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».

Также по факту незаконной добычи нерестовой рыбы дознаватели возбудили уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Справка:

За незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную в местах нереста или на миграционных путях к нему, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 Уголовного кодекса. Она влечёт за собой минимальное уголовное наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы до 2 лет.

При совершении такого преступления группой лиц по предварительному сговору предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, заведомо добытой преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 175 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статья – лишение свободы до двух лет.
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