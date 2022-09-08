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В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с погибшей уборщицей улиц

В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с погибшей уборщицей улиц
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер

В Улан-Удэ следователи просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 2 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил сотрудницу комбината по благоустройству – уборщицу территорий. 53-летняя Валентина Власова собирала видовой мусор по ул. Борсоева, 56, в районе памятника «Мать Бурятия». Валентина шла по краю проезжей части односторонней дороги. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем насмерть сбил женщину.

Она скончалась на месте. Сегодня в МВД сообщили, что тело женщины обнаружили прохожие, которые направлялись на работу.

Водитель, как выяснилось, был пьян. 



Сам наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер.

- В настоящее время следователи ведут сбор доказательной базы, назначена cyдeбнo-мeдицинcкaя экcпepтизa, - сообщили в МВД по Бурятии.

Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП управления МВД России по Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей и очевидцев этого происшествия. Позвонить можно по телефонам: 29-51-80, 29-51-48, 89245593244.
ДТП смерть

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