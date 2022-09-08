Наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер
В Улан-Удэ следователи просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего 2 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил сотрудницу комбината по благоустройству – уборщицу территорий. 53-летняя Валентина Власова собирала видовой мусор по ул. Борсоева, 56, в районе памятника «Мать Бурятия». Валентина шла по краю проезжей части односторонней дороги. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем насмерть сбил женщину.
Она скончалась на месте. Сегодня в МВД сообщили, что тело женщины обнаружили прохожие, которые направлялись на работу.
Водитель, как выяснилось, был пьян.
Сам наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер.
- В настоящее время следователи ведут сбор доказательной базы, назначена cyдeбнo-мeдицинcкaя экcпepтизa, - сообщили в МВД по Бурятии.
Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП управления МВД России по Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей и очевидцев этого происшествия. Позвонить можно по телефонам: 29-51-80, 29-51-48, 89245593244.
В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с погибшей уборщицей улиц
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла в тёмное время суток
Горючее вещество смывали пожарные
Наезд произошёл в зоне отсутствия видеокамер
Крупный пожар произошёл в августе 2021 года
Второй этаж оказался окутан дымом
Неравнодушный мужчина помог в поимке преступника
Женщина частично возместила ущерб
Мужчины получили условный срок
Погоня произошла ночью
Ущерб составил порядка 25 миллионов рублей
Дорога стала непроходной после начала строительства четырёх многоквартирных домов
Молодой человек угнал автомобиль на Щучьем озере
Лесники пошли по следам пешком
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска