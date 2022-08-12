Двух пассажиров машины осматривают медики
В пятницу, 12 августа, вблизи села Зырянск в Прибайкальском районе Бурятии во второй половине дня произошло смертельное ДТП.
В телеграм-канале телекомпании АТВ опубликовали короткое видео с места происшествия. Видно, что автомобиль слетел в кювет, рядом находится пожарная машина и служебное авто полиции. Вокруг «Тойты» собралась куча людей.
Подробности ДТП «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Креста» ехал со стороны Улан-Удэ в сторону села Горячинск. На 64 км возле Зырянска он не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части.
24-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
Двух пассажиров – девушку 2000 года рождения, и мужчину – сейчас осматривают медики.
На месте работают сотрудники полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 10 августа: в Улан-Удэ водитель «КамАЗа» насмерть сбил девятилетнего мальчика.
В Бурятии в ДТП погиб 24-летний водитель
Происшествия, Фото:
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