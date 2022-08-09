09 августа

08 августа

Популярное

В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом

В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в частном секторе

Сегодня около девяти часов утра произошёл пожар в жилом двухэтажном доме по улице Песочная в посёлке Тулунжа в Улан-Удэ.

На момент прибытия пожарных в доме было плотное задымление.

Сейчас пожар потушили. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

Всего для тушения горения было задействовано 25 пожарных и семь единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в СНТ «Зенит» орудует неизвестный пироман. Несколько ночей подряд он поджигал не только заброшенные, но и жилые дачи. Местные жители просили о помощи администрацию города и лично главу республики. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
В Забайкалье после ДТП, где погибла девочка, возбудили уголовное дело
Происшествия, 09.08.2022
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
Происшествия, 09.08.2022
Трагедия произошла, когда ребёнок играл
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
В Бурятии вандалы повредили памятник пограничникам
Происшествия, 08.08.2022
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
Происшествия, 08.08.2022
Молодой человек после убийства обыскал одежду покойного
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
В центре Улан-Удэ неизвестные срубили рябину
Происшествия, 08.08.2022
Вандалы варварски срубили рябину, при этом убрав за собой ветки
В центре Улан-Удэ встали трамваи
В центре Улан-Удэ встали трамваи
Происшествия, 08.08.2022
Возникли неполадки на контактной сети
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
В Забайкалье грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия, 08.08.2022
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
В Иркутской области находившегося в розыске мужчину поймали на вокзале
Происшествия, 08.08.2022
Мужчина подозревается в совершении в ДТП с пострадавшим
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Житель Бурятии заплатит за смерть медвежонка 60 тысяч
Происшествия, 08.08.2022
Водитель, который насмерть сбил медвежонка, установлен
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
В Братске угонщик ловил попутку, а поймал экипаж ГИБДД
Происшествия, 08.08.2022
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
В Бурятии бизнесмена уличили в контрабанде леса на 190 млн
Происшествия, 08.08.2022
На руководителя компании возбудили шесть уголовных дел

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^