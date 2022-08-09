Пожар произошёл в частном секторе
Сегодня около девяти часов утра произошёл пожар в жилом двухэтажном доме по улице Песочная в посёлке Тулунжа в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных в доме было плотное задымление.
Сейчас пожар потушили. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
Всего для тушения горения было задействовано 25 пожарных и семь единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в СНТ «Зенит» орудует неизвестный пироман. Несколько ночей подряд он поджигал не только заброшенные, но и жилые дачи. Местные жители просили о помощи администрацию города и лично главу республики.
В Улан-Удэ потушили горящий двухэтажный дом
Происшествия, Фото:
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