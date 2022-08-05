По словам местных жителей, поджоги идут третью ночь подряд
Улан-удэнцы бьют тревогу по поводу поджогов домов неизвестными. Местные жители взывают к властям города и Бурятии. Призыв о помощи появился в паблике «Аноним 03».
«Просим о помощи администрацию города и лично главу республики! В СНТ «Зенит», станция «Солнечная», квартал 16, третью ночь подряд поджигают дома. Не только заброшенные, но и жилые!» - написал местный житель.
Горожане крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и пытаются достучаться до всех инстанций. Судя по информации автора поста, за последнее время подожгли уже семь домов. Заявление было написано, однако пока виновник не найден.
- Поджоги продолжаются! Пожар за пожаром! Примите, пожалуйста, меры как можно скорее! – просит местный житель.
В свою очередь, улан-удэнцы в комментариях советуют местным жителям не ждать помощи, а своими силами организовывать патрули в ночное время.
Как сообщал «Байкал-Daily», в СНТ «Зенит» уже орудовал пироман, его задержали в июне 2020 года. Молодой человек, которому на тот момент было 28 лет, поджигал дома, по его словам, чтобы «взбодрить» жителей, а после вместе с ними участвовал в тушении пожаров.
На допросе он не признавал, что поджигал дома ради удовольствия. Однако следствие выяснило, что ещё в несовершеннолетнем возрасте молодой человек привлекался к ответственности за поджог чужого имущества.
Сейчас жители частного сектора живут в страхе за себя и своё имущество, не зная, где ждать огня в следующий раз.
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов в частном секторе
Происшествия, Фото:
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