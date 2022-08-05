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В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС

В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС
Происшествия, 
Пьяный водитель вёл себя неадекватно, требуя снять наручники

Ночью 31 июля в Улан-Удэ бдительные горожане позвонили в дежурную часть полиции и рассказали об опасном поведении водителя автомобиля «Тойота Королла». Пьяный водитель застрял на трамвайных путях на проспекте 50 лет Октября.

Ориентировка на задержание была передана экипажам ДПС. Нарушителя автоинспекторы заметили на улице Шаляпина. Поведение мужчины и запах алкоголя указывали, что он явно пьян. Освидетельствование это подтвердило – 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Однако 35-летний горожанин начал вести себя неадекватно, не соглашаясь с результатами процедуры. Нарушитель пытался убежать от сотрудников ГИБДД, матерился и хватал автоинспекторов за форму.

- На неоднократные требования инспекторов ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия, пьяный водитель не реагировал. В связи с этим было принято решение об использовании наручников и доставлении агрессивного гражданина для повторного освидетельствования в наркологический диспансер. По пути следования мужчина также вёл себя вызывающе. Он бился головой о приборную панель служебного транспорта, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Происходящее запечатлела камера, установленная в служебном автомобиле:



Примечательно, что проходить медицинскую процедуру в наркодиспансере он не стал. Так что на него составили административный протокол о пьяного вождении.

Также он привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции: мужчине назначен штраф.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Улан-Удэ был зафиксирован похожий инцидент. Задержанный водитель, который был в состоянии наркотического опьянения, бился головой об автомобиль сотрудников ГИБДД.
водители алкогольное опьянение ГИБДД

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