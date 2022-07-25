В Улан-Удэ работник торговой базы едва не убил коллегу

Мужчина, несмотря на ножевое ранение, смог добраться до дома
Ночью 24 июля в Улан-Удэ в больницу привезли мужчину с ножевыми ранениями. Об этом медики известили полицейских.
К выяснению обстоятельств произошедшего незамедлительно подключилась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 23 июля по окончании рабочего дня двое работников торговой базы решили провести время за распитием спиртного.
Какое-то время всё проходило в мирной обстановке. Постепенно, с увеличением количества выпитого, мужчины поспорили по малозначительному поводу. Словесная перепалка переросла в драку. Во время драки 63-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 35-летнего оппонента.
После этого раненый смог самостоятельно добраться до дома, где его супруга вызвала «скорую».
- Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 63-летнего подозреваемого. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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