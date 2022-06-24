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В Бурятии трёхлетний ребёнок пострадал от бодливой коровы

В Бурятии трёхлетний ребёнок пострадал от бодливой коровы
Происшествия,  Фото:"Кижинга-инфо"
Коровы в районах республики нападают на людей и портят клумбы

В Джидинском районе Бурятии на трёхлетнего ребёнка напала корова. Ребёнку понадобилась медицинская помощь, на место приезжала скорая помощь. Об инциденте сообщили в группе «Джида-инфо. 24/7».

- Корова ударила его (ребёнка – ред.) головой, он отлетел. Спасибо мужчинам, которые вызвали «скорую». Хотела спросить, какие есть ограничения по выгулу скота, почему они пасутся на площади, там дети гуляют? – поинтересовалась сельчанка.

На вопрос ответил первый заместитель главы Джидинского района Владимир Цыденов. Он отметил, что в селе Петропавловка наблюдается проблема со свободным выпасом сельскохозяйственных животных.

- Сотрудник муниципального контроля на постоянной основе проводит работу по выявлению хозяев таких животных. Если хозяин выявлен, составляется протокол по ст. 47 закона об административных правонарушениях Бурятии. Протокол направляют в административную комиссию. Также совместно с прокуратурой района отрабатывается вопрос по месту содержания домашних животных, замеченных в свободном выпасе, - прокомментировал Владимир Цыденов.

Кроме этого, по его словам, в ближайшее время заменят входные калитки на центральную площадь райцентра на турникетную конструкцию. Так крупные животные не смогут попасть в огороженный периметр.

А в райцентре Кижингинского района борются с коровами, которые портят чужое имущество. Накануне животные съели цветы на клумбе возле магазина «Барис». Про этот инцидент рассказали в группе «Кижинга-инфо. 24/7».



Владельцы коров устанавливаются, им также планируют назначить административный штраф.

- Требуем соблюдать правила выпаса скота, лошадей. Выпас должен осуществляться на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей, - обратилась к местным жителям администрация сельского поселения «Кижингинский сомон».

Кстати, в начале июля в Кижинге состоятся республиканские сельские спортивные игры, на которые съедутся делегации со всех районов Бурятии. Местных жителей попросили особенно внимательно в эти дни следить своими животными.

- Встретим достойно гостей нашего района. Уберём с общественных мест КРС, лошадей, - призвали в администрации.

Скот на самовыгуле ежегодно беспокоит жителей Бурятии. Этой весной жители села Бичура пожаловались на коз и коров, которые пасутся на улице. По словам местной жительницы, из-за этого невозможно высаживать деревья и другие насаждения.
домашние животные коровы

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