Животные пасутся возле домов и таскают мусор
Жительница села Бичура в Бурятии пожаловалась на пасущихся коз. По её словам, такая проблема образуется каждое лето. Кроме того, её беспокоит свора соседских собак, которые вытаптывают все насаждения. С проблемой сельчанка обратилась в районную группу «Бичура-инфо. 24/7».
- Помогите, пожалуйста, как лето, так пасутся козы, коровы и собаки на улице Ленина. В садке нельзя посадить ни деревце, ни цветы, а собаки соседские - пять больших особ – налетают, загаживают огороды, принося всякую гадость, но никому нет дела. Я три года пишу, звоню, приедут посмотрят и уедут, а по документам – «произведён отлов собак», - написала обеспокоенная женщина.
Главный специалист сектора административного контроля Бичурского района Надежда Иванова пояснила, что в прошлом году собак с указанного адреса не удалось отловить, несмотря на все попытки.
- Они сначала прятались в высокой растительности, а затем через соседские огороды убежали на улицу Кранопартизанскую. После чего собак найти не удалось, - цитирует Надежда Иванова «Бичура-инфо. 24/7».
По вопросу выпаса сельскохозяйственных животных сельчанке посоветовали обратиться в сельское поселение или в администрацию района. Кстати, в 2021 году собственники коз, проживающие на улице Ленина, были привлечены к административной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», проблема бесконтрольного выпаса животных в Бурятии действительно существует. В прошлом году подобных сообщений было немало.
В октябре жители Улан-Удэ сообщали об агрессивных коровах, которые мусорили. Летом в микрорайоне Сокол коровы «удобрили» детскую площадку. В июле в Иволгинском районе бурёнки повредили припаркованные автомобили. Жители Тарбагатайского района жаловались на стадо коров, которое вытоптало картошку. В селе Новая Брянь Заиграевского района стадо коров ночевало во дворе пятиэтажного дома.
С наступлением тепла жителей Бурятии мучают козы
Общество, Фото:
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