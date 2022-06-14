В Бурятии начался «сезон утопленников»

В Бурятии с начала купального сезона зарегистрировано уже три случая гибели на воде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 12 июня на реке Уда недалеко от Удинского моста в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело обнаружили в 500 метрах от места происшествия.
Также трагедии в эти выходные произошли в двух районах.
Днём 13 июня в Кабанском районе утонул 46-летний мужчина. Это произошло в местности Лесхоз. О происшествии сообщили в районной группе «Кабанск-инфо».
Ещё один несчастный случай произошёл в Муйском районе. На водоёме Трубка погиб купавшийся мужчина, сообщает «Муя-инфо».
В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что с начала года зарегистрировано девять происшествий на воде. С января погибли шесть человек, среди них двое детей. Поясним, что до этого трагедии происходили в то время, когда на водоёмах начал таять лёд.
Так, 11-летняя девочка погибла в Улан-Удэ 7 апреля. Девочка вышла на хрупкий лёд, когда гуляла с собакой. 15 апреля в Прибайкальском районе утонул восьмилетний мальчик, который во время игры поскользнулся на льдине.
Прошлым летом в Бурятии на воде погиб 41 человек, из них девять детей.
В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что с начала года зарегистрировано девять происшествий на воде. С января погибли шесть человек, среди них двое детей. Поясним, что до этого трагедии происходили в то время, когда на водоёмах начал таять лёд.
Так, 11-летняя девочка погибла в Улан-Удэ 7 апреля. Девочка вышла на хрупкий лёд, когда гуляла с собакой. 15 апреля в Прибайкальском районе утонул восьмилетний мальчик, который во время игры поскользнулся на льдине.
Прошлым летом в Бурятии на воде погиб 41 человек, из них девять детей.