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В Бурятии начался «сезон утопленников»

В Бурятии начался «сезон утопленников»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За выходные утонули три человека

В Бурятии с начала купального сезона зарегистрировано уже три случая гибели на воде.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 12 июня на реке Уда недалеко от Удинского моста в Улан-Удэ утонул мужчина. Его тело обнаружили в 500 метрах от места происшествия. 

Также трагедии в эти выходные произошли в двух районах.
 
Днём 13 июня в Кабанском районе утонул 46-летний мужчина. Это произошло в местности Лесхоз. О происшествии сообщили в районной группе «Кабанск-инфо». 

Ещё один несчастный случай произошёл в Муйском районе. На водоёме Трубка погиб купавшийся мужчина, сообщает «Муя-инфо».

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что с начала года зарегистрировано девять происшествий на воде. С января погибли шесть человек, среди них двое детей. Поясним, что до этого трагедии происходили в то время, когда на водоёмах начал таять лёд.

Так, 11-летняя девочка погибла в Улан-Удэ 7 апреля. Девочка вышла на хрупкий лёд, когда гуляла с собакой. 15 апреля в Прибайкальском районе утонул восьмилетний мальчик, который во время игры поскользнулся на льдине.

Прошлым летом в Бурятии на воде погиб 41 человек, из них девять детей.

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