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В Бурятии третий день ищут утонувшего восьмилетнего ребёнка

В Бурятии третий день ищут утонувшего восьмилетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мальчик ушёл под воду на глазах у друга

15 апреля в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии утонул восьмилетний мальчик. На берег реки ребёнок пришёл, гуляя с другом, а во время игры упал в воду. 

Другой мальчик, сильно испугавшись, убежал домой и не сообщил родителям об инциденте. Он рассказал о случившимся только на следующий день в 9 часов утра. К этому времени уже вовсю шли поиски – пропавшего ребёнка искали его родные, а также спасатели.

- Информация от ЕДДС о пропаже ребёнка к нам поступила ещё в 6 вечера того же дня. Мы сразу организовали поиски через 30 минут после заявления. Поиски результата не дали, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. – В 7 часов утра следующего дня были привлечены дополнительные силы в виде сотрудников полиции, инспекторов ГИМС и местных жителей. В 9 утра поступила информация от друга потерявшегося мальчика. Он сообщил, что они играли на берегу в протоке, мальчик влез на льдину, поскользнулся и упал в воду, - сообщил Зайцев.

Мальчик объяснил спасателям, что они играли недалеко от жилых домов. Когда произошла трагедия, он кричал и звал на помощь, но никто не услышал.

Спасатели предположили, что утонувшего унесло вниз по течению. Поиски продолжаются уже третий день.

- В первый день было обследовано 400 метров воды. Во второй день – 500 метров. Мероприятия осложнены тем, что вода очень мутная, дно коряжестое, много брёвен, видимость очень низкая. Вероятнее всего, тело ребёнка унесло ледоставом. Там в 300 метрах образовался ледовый затор. Нам сейчас необходимо ждать, пока всё не разойдётся. Водолазы начнут работу только после обнаружения тела или предмета, похожее на тело. Пока что безрезультатно, но мы надеемся в скором времени найти тело ребёнка, - добавил Зайцев

Сегодня инспекторы ГИМС выехали в село Ильинка, чтобы провести внеплановые профилактические беседы с детьми о правилах нахождения на водоёмах.

смерть утопление

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