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В Улан-Удэ утонул мужчина

В Улан-Удэ утонул мужчина
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Трагедия произошла недалеко от Удинского моста

Накануне, 12 июня, вечером от оперативного дежурного ЕДДС Улан-Удэ в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что на Уде недалеко от Удинского моста утонул человек.

На место выезжали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, водная группа, сотрудники полиции, территориальный центр медицины катастроф.

- В 500 метрах от места утопления тело мужчины поднято и передано сотрудникам полиции, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии. 
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