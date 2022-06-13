В Улан-Удэ утонул мужчина

Трагедия произошла недалеко от Удинского моста
Накануне, 12 июня, вечером от оперативного дежурного ЕДДС Улан-Удэ в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что на Уде недалеко от Удинского моста утонул человек.
На место выезжали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, водная группа, сотрудники полиции, территориальный центр медицины катастроф.
- В 500 метрах от места утопления тело мужчины поднято и передано сотрудникам полиции, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
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