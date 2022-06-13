В Улан-Удэ утонул мужчина



Накануне, 12 июня, вечером от оперативного дежурного ЕДДС Улан-Удэ в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что на Уде недалеко от Удинского моста утонул человек.



На место выезжали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, водная группа, сотрудники полиции, территориальный центр медицины катастроф.



- В 500 метрах от места утопления тело мужчины поднято и передано сотрудникам полиции, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

