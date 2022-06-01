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01 июня

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Жителя Бурятии убили за предложение обменять коня на баранов

Жителя Бурятии убили за предложение обменять коня на баранов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину зарезали ударом ножа в шею

Вечером 31 мая на животноводческой стоянке в местности Узур возле села Гэгэтуй в Джидинском районе Бурятии был убит 35-летний мужчина. Расправился с ним 42-летний работник, разозлившийся из-за предложения обменять одного коня на четырёх баранов.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сожительницей жил и работал на животноводческой стоянке, где они ухаживали за стадом овец. 31 мая женщина уехала в районный центр по делам, там познакомилась с мужчиной, вместе они приобрели алкогольные напитки. Затем вернулись на ферму и уже втроём стали употреблять спиртное.

Вскоре женщина, опьянев, ушла спать. Мужчины оставались за столом. В этот момент гость стал настойчиво предлагать собутыльнику обменять своего коня на четырёх баранов. Однако из-за неравноценности такого обмена работник фермы ответил отказом.

- Из-за этого, а также ввиду непристойного поведения гостя между мужчинами вскоре произошла ссора. Подозреваемый схватил со стола нож и нанёс им удар противнику в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина вызвал сотрудников полиции и дождался приезда следственно-оперативной группы, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.


убийство

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