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В Бурятии на крупном пожаре в СНТ «Лето» сгорели 10 строений

В Бурятии на крупном пожаре в СНТ «Лето» сгорели 10 строений
Происшествия, 
Во время тушения пожара из СНТ эвакуировали пять человек

Крупный пожар в Заиграевском районе Бурятии, где под угрозой оказалось СНТ «Лето», ликвидировали.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём около села Усть-Брянь загорелась сухая трава. Пожар начала примерно в 13 часов. Из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на территорию СНТ «Лето», а также на местную ферму. Местные власти начали готовиться к эвакуации жителей.


К 18 часам стало известно о локализации пожара.

- Для тушения пожара были направлены силы и средства Заиграевского пожарно-спасательного гарнизона, опорного пункта по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы МЧС России, силы и средства лесной охраны. Благодаря совместным действиям в 17:30 пожар удалось локализовать, - сообщил руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

По данным на 18:20, огонь потушили.

- Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Наличие сухой растительности и ветер способствовали быстрому распространению огня, - рассказали в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
Во время тушения эвакуировали пять местных жителей. Их отвезли в пункт временного пребывания, который оперативно развернули в школе в Усть-Бряни. Об этом сообщил глава Заиграевского района Виталий Шальков, которого цитирует группа «Заиграево-инфо».

Огонь уничтожил 10 строений.

По предварительной информации, пострадавших нет.


Местное издание «Вперёд» сообщает, что земля на месте пожара ещё горячая.

- ГИБДД дежурит на месте происшествия и не пропускает машины в район пожара, говорят, что земля ещё горячая, - рассказала корреспондент «Вперёд» Оюна Дамбаева.

Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС. 

пожар

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