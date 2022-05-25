В Бурятии на крупном пожаре в СНТ «Лето» сгорели 10 строений











Во время тушения эвакуировали пять местных жителей. Их отвезли в пункт временного пребывания, который оперативно развернули в школе в Усть-Бряни. Об этом сообщил глава Заиграевского района Виталий Шальков, которого цитирует группа «Заиграево-инфо».



Огонь уничтожил 10 строений.



По предварительной информации, пострадавших нет.







