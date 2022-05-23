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В Бурятии спасают малыша, случайно выпившего уксусную кислоту

В Бурятии спасают малыша, случайно выпившего уксусную кислоту
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По предварительным данным, опасная жидкость оказалась в открытом доступе по вине 15-летнего подростка

В Бурятии врачи борются за жизнь малыша в возрасте 1 года 9 месяцев, который получил химический ожог ротовой полости и пищевода. В свою очередь, следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

По предварительным данным, малыш живёт вместе с матерью, бабушкой и дедушкой в селе Береговая Кабанского района. 22 мая к ним в гости приехал 15-летний родственник, который днём на кухне стал готовить шипучий коктейль. Для этого подросток достал бутылку с концентрированной уксусной кислотой, которая была спрятана на верхней кухонной полке.

Однако, когда подросток отлил себе необходимое количество, он не убрал бутылку с опасной жидкостью, а бросил на подоконнике. Там её вскоре и нашёл зашедший на кухню малыш. Мальчик сделал несколько глотков.

Следом за ребёнком на кухню пришла мать. Она сразу же стала оказывать сыну первую помощь, а другие родственники вызвали «скорую».

Малыша госпитализировали в Кабанскую районную больницу. После бригада санавиации привезла его в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, устанавливая полную картину происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в Закаменском районе летом 2021 года. Малыш, которому тогда не было и двух лет, случайно выпил опасное средство и получил химический ожог гортани и глотки. Малыш выжил, но получил тяжёлую травму и перенёс несколько операций.  


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