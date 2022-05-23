Житель Бурятии нанёс травму матери из-за несолёного супа

До этого мужчина не раз колотил свою мать, когда выпивал



Очередной факт жестокого отношения в семье зафиксирован в Бурятии. Житель Еравнинского района, от рук которого пострадала его мать, едва не предстал перед судом . Нервный мужчина швырялся в мать кружкой только из-за того, что она подала ему несолёный суп.



Ссора произошла в начале марта в половине третьего часа ночи. Мать сварила взрослому сыну суп, который ему не понравился. Мужчина счёл, что в супе мало соли, в чём он упрекнул маму.



Женщина разозлилась и гневно ответила сыну. Тогда он внезапно схватил кружку и с силой бросил в сторону матери. Поскольку был пьян, то промахнулся. Однако кружка разбилась о кирпичную печь, и осколок попал матери в правую ногу, отчего она закричала от боли.



Молчать о домашнем скандале мать не стала, поскольку сын и ранее колотил её. Женщина рассказала полицейским, что, когда сын напьётся, становится агрессивным и вспыльчивым. Однако она чаще всего молчит, потому что он единственный кормилец в семье.



По факту побоев было возбуждено уголовное дело. Мужчина должен был предстать перед судом, однако вскоре уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, говорится в судебных материалах.



С начала года Еравнинский районный суд рассмотрел четыре уголовных дела по статье «Побои». В отношении трёх лиц вынесены обвинительные приговоры, одно уголовное дело прекращено за примирением сторон.



- Также за это время рассмотрено 32 административных дела за нанесение побоев, нарушителей подвергли наказанию в виде штрафа и обязательных работ, - сообщили в пресс-службе суда.

