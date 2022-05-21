Из-за сильного ветра в Бурятии произошёл крупный пожар













Сегодня днём в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелись два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома.- К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ, добровольные пожарные ДПК «Еловский», ДПК «Ильинское» и Бурятской лесной компании. В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются.