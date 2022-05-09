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В Бурятии почти пять часов тушили пожар, причиной которого стала беспечность

В Бурятии почти пять часов тушили пожар, причиной которого стала беспечность
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь охватил большую площадь

Днём 8 мая загорелись трава и надворные постройки на заимке в местности Уронхой Курумканского района Бурятии. Существовала угроза перехода огня на дом, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения трёх пожарных частей, а также добровольная пожарная дружина сельского поселения «Аргада». Всего были задействованы 39 человек, пять единиц техники.

Потребовалось более 4,5 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Огонь уничтожил сарай, стайку, тепляк, гараж и забор на общей площади 267 кв.м., также выгорела трава на площади 200 Га.

Пожар произошёл из-за человеческой беспечности, предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 мая в трёх километрах от посёлка Юбилейный в Баргузинском районе местный житель, не потушивший костёр после обряда, устроил лесной пожар
пожар

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