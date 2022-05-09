Огонь охватил большую площадь
Днём 8 мая загорелись трава и надворные постройки на заимке в местности Уронхой Курумканского района Бурятии. Существовала угроза перехода огня на дом, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения трёх пожарных частей, а также добровольная пожарная дружина сельского поселения «Аргада». Всего были задействованы 39 человек, пять единиц техники.
Потребовалось более 4,5 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Огонь уничтожил сарай, стайку, тепляк, гараж и забор на общей площади 267 кв.м., также выгорела трава на площади 200 Га.
Пожар произошёл из-за человеческой беспечности, предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 мая в трёх километрах от посёлка Юбилейный в Баргузинском районе местный житель, не потушивший костёр после обряда, устроил лесной пожар.
В Бурятии почти пять часов тушили пожар, причиной которого стала беспечность
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Огонь охватил большую площадь
18-летняя девушка из Бурятии скончалась на месте
Парашютистов-десантников в горы забрасывали на вертолёте
За сутки случилось четыре автоаварии с пострадавшими
Происшествия, 08.05.2022
Страшный пожар произошёл ночью
Происшествия, 08.05.2022
Погибшего хищника забрали сотрудники лесничества
Общими усилиями удалось остановить огонь
Людям грозит административная ответственность
Строение развалилось при попытке его демонтировать
Со стихией боролись более двухсот человек
Ребёнок, которого искали больше недели, вероятно, погиб в первый же день
Грабитель отобрал все накопления женщины
На тушении работали 19 человек и пять единиц техники
В пригородном селе Хойтобэе нашёлся очередной поджигатель
Тело ребёнка нашли местные жители, помогавшие в поисках