Житель Бурятии устроил пожар в лесу, не потушив полностью костёр после обряда

С огнём боролись 14 человек
В Баргузинском районе выявлен виновник лесного пожара. Возгорание произошло 7 мая в трёх километрах от посёлка Юбилейный.
Установлен и задержан причастный к пожару - 47-летний житель Тарбагатайского района. Выяснилось, что житель ДНТ «Ручеёк» Тарбагатайского района прибыл в лес в Баргузинском районе для проведения ритуального обряда. Мужчина разжёг костер для подношений, и не убедившись, что он полностью потушен, ушёл. Сильным порывом ветра костёр вновь разгорелся и перекинулся на лесную подстилку.
- Лесной пожар удалось ликвидировать на площади 1 га. С огнём сражались 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 2 единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Мужчина будет привлечён к административной ответственности.
Жителям напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.
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Общество, Фото:
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