Житель Бурятии устроил пожар в лесу, не потушив полностью костёр после обряда

С огнём боролись 14 человек



В Баргузинском районе выявлен виновник лесного пожара. Возгорание произошло 7 мая в трёх километрах от посёлка Юбилейный.



Установлен и задержан причастный к пожару - 47-летний житель Тарбагатайского района. Выяснилось, что житель ДНТ «Ручеёк» Тарбагатайского района прибыл в лес в Баргузинском районе для проведения ритуального обряда. Мужчина разжёг костер для подношений, и не убедившись, что он полностью потушен, ушёл. Сильным порывом ветра костёр вновь разгорелся и перекинулся на лесную подстилку.



- Лесной пожар удалось ликвидировать на площади 1 га. С огнём сражались 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 2 единицы техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Мужчина будет привлечён к административной ответственности.



Жителям напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.



