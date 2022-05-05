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В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Несовершеннолетний мотоциклист врезался в автомобиль

Накануне, 4 мая, в Бурятии произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мототехники. В аварию попал 16-летний парень на мотоцикле, который врезался в автомобиль «Тойота Ипсум».

- Около 5 часов вечера в Джидинском районе 16-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя по автодороге «Петропавловка – Верхний Ичетуй», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ипсум», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП юный мотоциклист с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля в Тарбагатае в ДТП пострадал 14-летний школьник, ехавший на мотоцикле.

15 апреля в Селенгинском районе травмы в столкновении с легковушкой получил 15-летний водитель мопеда.

7 апреля в Заиграево водитель «Хонды» допустила столкновение с мопедом, которым управлял 16-летний подросток.




ДТП мотоциклисты

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