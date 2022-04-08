 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда

В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мопед подростка столкнулся с «Хондой»

7 апреля около семи часов вечера в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП.

34-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Интегра», следуя по улице Совхозная села Нижние Тальцы при повороте налево совершила столкновение с мопедом «Альфа», за рулём которого находился несовершеннолетний водитель, не имеющего прав управления транспортом.

- В результате ДТП 16-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, не имеющих прав управления транспортом, отметили дорожные полицейские.

- Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототранспортом своих детей и не приобретать им мопеды и мотоциклы. Напоминаю, что водитель мопеда или скутера должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке, - напомнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в Улан-Удэ в ДТП пострадал 17-летний студент, ехавший на мопеде.

Всё произошло около 18 часов на улице Чертенкова. 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Порте» не предоставила преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мопеду «Триклер». Юного водителя госпитализировали с травмами. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
Происшествия, 08.04.2022
Мопед подростка столкнулся с «Хондой»
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 08.04.2022
Инцидент произошёл в обеденное время 
В Бурятии погиб провалившийся под лёд велосипедист
В Бурятии погиб провалившийся под лёд велосипедист
Происшествия, 08.04.2022
Инцидент произошёл в Селенгинском районе
СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка
СМИ: Жителя Бурятии задержали в Петербурге за изнасилование подростка
Происшествия, 07.04.2022
Семиклассник сам обратился в детскую больницу после произошедшего
В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
В Иркутской области водитель «Лэнд Крузера» предложил взятку в тысячу рублей
Происшествия, 07.04.2022
Взятку мужчина предложил в патрульной машине, где установлена камера
Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной
Ушлый житель Бурятии обманом получил машину возлюбленной
Происшествия, 07.04.2022
Обманув свою девушку, мошенник пустился в бега
В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации
В Бурятии напоровшегося на нож малыша перевели из реанимации
Происшествия, 07.04.2022
О состоянии ребёнка, получившего ножевое ранение, рассказали в минздраве
В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины
В Улан-Удэ водитель такси снял колёса с чужой машины
Происшествия, 07.04.2022
Таксист пошёл на кражу после того, как выполнил заявку
В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
Происшествия, 07.04.2022
Мужчину также наказали за то, что он публично высказался против спецоперации
Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры
Житель Иркутской области изрезал знакомого во время ссоры
Происшествия, 07.04.2022
Рецидивист проведёт в колонии почти пять лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^