Мопед подростка столкнулся с «Хондой»
7 апреля около семи часов вечера в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП.
34-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда Интегра», следуя по улице Совхозная села Нижние Тальцы при повороте налево совершила столкновение с мопедом «Альфа», за рулём которого находился несовершеннолетний водитель, не имеющего прав управления транспортом.
- В результате ДТП 16-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С начала года это уже третье ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, не имеющих прав управления транспортом, отметили дорожные полицейские.
- Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототранспортом своих детей и не приобретать им мопеды и мотоциклы. Напоминаю, что водитель мопеда или скутера должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке, - напомнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в Улан-Удэ в ДТП пострадал 17-летний студент, ехавший на мопеде.
Всё произошло около 18 часов на улице Чертенкова. 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Порте» не предоставила преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мопеду «Триклер». Юного водителя госпитализировали с травмами.
В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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