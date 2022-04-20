В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле

Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема
В Бурятии произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. На этот раз за рулём оказался 14-летний школьник. В аварию он попал 18 апреля в селе Тарбагатай.
- 14-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер», не имеющий соответствующих прав управления, следуя по улице Партизанская в селе Тарбагатай, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер». В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема.
К административной ответственности привлекли отца подростка – по статье 12.7 ч. 3 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего права управления.
С начала года в Бурятии зарегистрировано 14 ДТП с участием мототехники. Пострадали 15 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.
- В 12 случаях водители не имели соответствующих прав управления мототранспортом. Два нарушителя находились в состоянии алкогольного опьянения, один гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция напомнила об основных правилах безопасного вождения:
- мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД;
- водитель обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории;
- управлять мототранспортом необходимо в мотошлеме и использовать специальную мотозащиту;
- перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;
- на дороге следует неукоснительно соблюдать все требования ПДД.
За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в том числе без водительского удостоверения требуемой категории), в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку. Родителям следует помнить, что за передачу управления мототранспорта лицу, заведомо не имеющему права управления, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП грозит штраф в размере 30 000 рублей.
В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле
Происшествия, Фото:
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