В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема



В Бурятии произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. На этот раз за рулём оказался 14-летний школьник. В аварию он попал 18 апреля в селе Тарбагатай.



- 14-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер», не имеющий соответствующих прав управления, следуя по улице Партизанская в селе Тарбагатай, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер». В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема.



К административной ответственности привлекли отца подростка – по статье 12.7 ч. 3 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего права управления.



С начала года в Бурятии зарегистрировано 14 ДТП с участием мототехники. Пострадали 15 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.



- В 12 случаях водители не имели соответствующих прав управления мототранспортом. Два нарушителя находились в состоянии алкогольного опьянения, один гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция напомнила об основных правилах безопасного вождения:



- мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД;

- водитель обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории;

- управлять мототранспортом необходимо в мотошлеме и использовать специальную мотозащиту;

- перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;

- на дороге следует неукоснительно соблюдать все требования ПДД.



За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в том числе без водительского удостоверения требуемой категории), в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку. Родителям следует помнить, что за передачу управления мототранспорта лицу, заведомо не имеющему права управления, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП грозит штраф в размере 30 000 рублей.

