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В Бурятии в ДТП пострадал школьник

В Бурятии в ДТП пострадал школьник
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой

По предварительным данным, вчера около пяти часов вечера в улусе Тохой Селенгинского района несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, следуя по улице Пионерской, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043».

В результате аварии 15-летний школьник получил травмы различной степени тяжести. Мальчик был в мотошлеме.

Родителей призывают не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих прав управления транспортом. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, за текущую неделю это уже третье ДТП с участием водителей-подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.

ДТП школьники

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