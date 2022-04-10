В Бурятии в ДТП пострадал школьник

Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой
По предварительным данным, вчера около пяти часов вечера в улусе Тохой Селенгинского района несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, следуя по улице Пионерской, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043».
В результате аварии 15-летний школьник получил травмы различной степени тяжести. Мальчик был в мотошлеме.
Родителей призывают не допускать к управлению мототехникой своих детей, не имеющих прав управления транспортом. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, за текущую неделю это уже третье ДТП с участием водителей-подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.
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Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой
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