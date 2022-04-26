Мужчина ранее украл золотые украшения на несколько миллионов рублей
В Чите полицейские пресекли кражу ювелирных украшений из ломбарда.
Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина пытается разобрать кирпичную перегородку в подвале жилого дома. А стеной находится ломбард, скупающий ювелирные изделия, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полученная информация нашла свое подтверждение. В ночное время, когда подозреваемый через отверстие в стене проник в ломбард, сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали его с поличным. Им оказался ранее судимый читинец 1964 года рождения, - говорится в сообщении.
Задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу золотых украшений на сумму в несколько миллионов рублей из магазина «Сувениры» в Чите, совершённую в январе 2015 года.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигурант помещён в изолятор временного содержания.
Читинец попытался обокрасть ломбард, разобрав стену в подвале
Происшествия, Фото:
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