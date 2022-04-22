Улан-удэнскую школу «заминировали» в четвёртый раз за неделю

Сегодня утром вновь отменили занятия у учащихся первой смены школы №49 в Улан-Удэ. На почту снова пришло письмо о «минировании». Аналогичное сообщение получила школа №63. На место выехали специалисты экстренных служб для обследования зданий.
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что школы уже обследованы, они безопасны.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра школ опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии.
Школа №49 уже в четвёртый раз за неделю получает сообщение от лжеминёров. Первое из них поступило 14 апреля, следующие были 19-го и 20-го.
Вчера, 21 апреля, такие сообщения получили почти все городские школы. Детей и работников школ эвакуировали, а здания обследовали специалисты.
Все сообщения оказались ложными.
Также сегодня эвакуация школьников из-за анонимных угроз произошла на Камчатке.