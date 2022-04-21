В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации

Сергей Левицкий обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ
Уволенный с поста худрука Русского драмтеатра Сергей Левицкий сообщил в своём Тelegram-канале, что получил судебную повестку. Советский районный суд рассмотрит административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также Левицкого вызывают в управление МВД по Улан-Удэ для дачи показаний по второму делу по той же статье.
- Получил сегодня на почте письма счастья, три штуки. Одно в суд, который назначен на 27 апреля по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Второе - копия протокола. Третье - уведомление о новом деле, возбужденным против меня по той же статье, - написал Левицкий.
Речь идёт о посте Сергея Левицкого, посвящённого спецоперации на Украине.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте минкультуры Бурятии досрочно расторгло контракт с Сергеем Левицким, уволив его с поста худрука Русского драмтеатра без объяснения причин. Этому предшествовали критические заявления Левицкого по поводу политической ситуации в стране.
Его также отстранили от работы в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, где он трудился доцентом. Причиной отстранения руководство вуза назвало критические посты Сергея Левицкого, где «содержатся негативные высказывания в отношении России», говорилось в документе.
12 апреля полицейские составили в отношении Сергея Левицкого протокол по первому делу об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ».
- Представителям правоохранительных органов я по телефону объяснил, что они могут смело передавать дело в суд, на котором я буду со своим адвокатом. Также адвокаты, с кем я консультируюсь, утверждают, что я имею полное юридическое право не являться в полицию на допрос по административному делу, а также сотрудники полиции могут без меня составить протокол об административном правонарушении и передать в суд материалы дела. Поэтому, я не собираюсь являться в полицию, но обязательно буду в суде, - пояснил тогда экс-худрук Русского драмтеатра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии привлекать к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ начали с марта. Так, штрафы в 40 тысяч рублей выписали трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
В апреле оштрафовали тренера из посёлка Онохой, который сорвал символ Z с двери спортивной школы.
В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
Происшествия, Фото:
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