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В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации

В Улан-Удэ экс-худрука театра накажут за комментарии о спецоперации
Происшествия,  Фото:Александра Данилова
Сергей Левицкий обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ

Уволенный с поста худрука Русского драмтеатра Сергей Левицкий сообщил в своём Тelegram-канале, что получил судебную повестку. Советский районный суд рассмотрит административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также Левицкого вызывают в управление МВД по Улан-Удэ для дачи показаний по второму делу по той же статье.

- Получил сегодня на почте письма счастья, три штуки. Одно в суд, который назначен на 27 апреля по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Второе - копия протокола. Третье - уведомление о новом деле, возбужденным против меня по той же статье, - написал Левицкий.

Речь идёт о посте Сергея Левицкого, посвящённого спецоперации на Украине.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте минкультуры Бурятии досрочно расторгло контракт с Сергеем Левицким, уволив его с поста худрука Русского драмтеатра без объяснения причин. Этому предшествовали критические заявления Левицкого по поводу политической ситуации в стране.

Его также отстранили от работы в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, где он трудился доцентом. Причиной отстранения руководство вуза назвало критические посты Сергея Левицкого, где «содержатся негативные высказывания в отношении России», говорилось в документе.

12 апреля полицейские составили в отношении Сергея Левицкого протокол по первому делу об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ».

- Представителям правоохранительных органов я по телефону объяснил, что они могут смело передавать дело в суд, на котором я буду со своим адвокатом. Также адвокаты, с кем я консультируюсь, утверждают, что я имею полное юридическое право не являться в полицию на допрос по административному делу, а также сотрудники полиции могут без меня составить протокол об административном правонарушении и передать в суд материалы дела. Поэтому, я не собираюсь являться в полицию, но обязательно буду в суде, - пояснил тогда экс-худрук Русского драмтеатра.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии привлекать к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ начали с марта. Так, штрафы в 40 тысяч рублей выписали трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.

В апреле оштрафовали тренера из посёлка Онохой, который сорвал символ Z с двери спортивной школы.

Русский драмтеатр дискредитация ВС РФ

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