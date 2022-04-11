В Улан-Удэ экс-худрука Русского драмтеатра вызвали в полицию

На Сергея Левицкого, вероятно, будут составлять протокол
Бывшего художественного руководителя Русского драматического театра имени Бестужева Сергея Левицкого вызвали в полицию. На него будут составлять протокол по делу об административном правонарушении, вероятно, связанном с критическими постами в Telegram-канале.
- Пришёл сегодня ко мне домой участковый полицейский. Достал из папки распечатанные на А4 мои посты из телеграма, спросил: «Ваши?» Я ответил, что мои. Выдал мне повестку, завтра в 11.00 явиться в отделение полиции на Свердлова 34а. В повестке статья не указана, но написано, что по делу об административном правонарушении. Пойду завтра, - сообщил в своём канале Сергей Левицкий.
Не исключено, что речь идёт о нарушении по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ».
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 марта минкультуры Бурятии досрочно расторгло контракт с Сергеем Левицким, уволив его с поста худрука Русского драмтеатра без объяснения причин. Этому предшествовали критические заявления Левицкого по поводу политической ситуации в стране. Кроме того, он подверг критике отдельных коллег, с чьей точкой зрения не согласен. В середине марта он даже написал пост, где заявил, что «рвёт все связи с так называемым «культурным сообществом» Бурятии, с их руководителями, коллективами», а завершил сообщение словами: «С презрением к вам, Левицкий».
Вскоре руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) отстранило доцента Сергея Левицкого от работы без сохранения заработной платы. Отметим, курс он набрал только осенью 2021 года.
В отношении него назначена и проводится служебная проверка.
«Пришел сегодня в институт, должны были быть занятия. Вызвали в отдел кадров, сказали подписать вот такую бумагу, долго не давали сфотографировать. Короче, отстранили от работы без сохранения заработной платы до завершения этого, так называемого, служебного расследования. Пришел к студентам, рассказал, плачут», - сообщил Левицкий в конце марта.
Причиной отстранения от работы во ВСГИК названа публикация в Telegram-канале, которая «содержит негативные высказывания в отношении России». Подобные высказывания в вузе назвали «сомнительными при осуществлении преподавательской деятельности».
В Улан-Удэ экс-худрука Русского драмтеатра вызвали в полицию
Происшествия, Фото:
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