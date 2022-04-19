Родителям потерявшуюся девочку вернули росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в продуктовом супермаркете в посёлке Сокол в Улан-Удэ. Росгвардейцев сотрудники магазина вызвали из-за того, что к ним пришла маленькая потерявшаяся девочка.
Работники рассказали, что заметили в магазине маленькую девочку, которая бесцельно ходила между продуктовыми рядами. Возле кассы она просила посетителей, чтобы достали сладости, до которых она не могла дотянуться.
Установить имя девочки и адрес, где она живёт, росгвардейцы не смогли, так как она не говорит. На вид ей можно дать около трёх лет.
Тогда росгвардейцы вывели девочку на улицу и пошли пешком за ней. Девочка побежала в сторону ближайшего садоводческого некоммерческого товарищества.
Проследовав несколько сотен метров за девочкой, росгвардейцы увидели автомобиль, из которого выбежала женщина. Она сообщила, что это её племянница, которая ушла из дома и потерялась.
- В результате потерявшаяся трёхлетняя девочка была передана матери. Благодаря гражданской ответственности работников супермаркета был возращен потерявшийся ребёнок, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2021 года в Улан-Удэ родители потеряли пятилетнего сына в торговом центре. Помощь также оказали росгвардейцы.
В Улан-Удэ потерявшаяся малышка пришла в магазин за сладостями
Происшествия, Фото:
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