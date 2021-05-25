Потерявшегося ребёнка нашли благодаря неравнодушному военному
В Улан-Удэ родители потеряли пятилетнего сына в торговом центре. Ребёнок убежал на улицу, дойдя до соседнего квартала.
- Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны администратор объяснила, что мужчина в военной форме привёл к ним потерявшегося ребёнка, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Пока росгвардейцы расспрашивали плачущего малыша, поступила ориентировка о пропаже ребёнка в торговом центре на улице Жердева. Дождавшись взволнованных родителей, сотрудники вневедомственной охраны передали им мальчика.
Как выяснилось, семья недавно переехала из Забайкальского края в Улан-Удэ. В торговом центре родители упустили пятилетнего сына из виду, и мальчик самостоятельно вышел на улицу и дошёл до соседнего квартала. Там его заметил прохожий и отвёл в ближайший магазин. Сам же мужчина поспешил в военную часть на службу. Однако после неравнодушный военный вернулся, чтобы убедиться, что с ребёнком всё в порядке и его передали родителям.
Мама мальчика долго благодарила росгвардейцев и спасителя, что не оставил ребёнка одного и помог семье.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно похожий случай произошёл в Закаменске. Там потерялась двухлетняя девочка, которую мать оставила на пятилетнего сына.
В апреле улан-удэнка заговорилась по телефону и потеряла на улице четырёхлетнего сына.
В Улан-Удэ родители потеряли пятилетнего сына
Происшествия, Фото:
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