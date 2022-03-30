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В Бурятии экс-депутату дали 8,5 лет за ДТП с двумя погибшими

В Бурятии экс-депутату дали 8,5 лет за ДТП с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельную аварию водитель Lexus RX300 устроил, сев за руль пьяным

В Бурятии перед судом предстал 39-летний бывший депутат райсовета Джидинского района, по вине которого в ДТП погибли два человека. Подсудимый приговорён к 8,5 годам лишения свободы.

Смертельная авария произошла 5 июня 2020 года в селе Нарын. О ней сообщали СМИ, но только сегодня, из информации следственного управления, стало известно, что виновник аварии на тот момент был депутатом райсовета.

Вечером мужчина сел за руль своего автомобиля Lexus RX300, будучи пьяным. Вместе с тремя односельчанами водитель поехал к продуктовому магазину. Проезжая по улице Центральная мимо школы, он более чем в два раза превысил допустимую скорость. Затем водитель отвлёкся на пассажиров, из-за чего врезался в бетонные плиты водосточной трубы.

Lexus слетел с дороги в кювет и несколько раз перевернулся, сообщили в СУ СКР по Бурятии. 

В результате ДТП один пассажир (ему было 48 лет) скончался на месте. Позже в больнице, не выходя из комы, скончался второй 37-летний пассажир. Ещё один человек получил тяжёлые травмы.


Кстати, во время расследования следователи столкнулись с осложнением. Выживший пассажир – родственник водителя. Он пытался выгородить своего близкого человека, обвиняя в аварии двух погибших односельчан. По его версии, именно эти двое устроили в салоне потасовку во время движения и дёрнули за руль. Однако следователи по крупицам воссоздали реальную картину произошедшего и установили, что всё было совсем не так.

В итоге подсудимый был признан виновным по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц».

Приговором суда мужчине назначено 8 лет и 6 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2,5 года.

ДТП смерть депутаты

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