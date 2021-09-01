В Бурятии вину в смертельном ДТП пытались «повесить» на погибших

Выживший в страшной аварии мужчина пытался защитить виновника аварии
В Джидинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в пьяном вождении, повлекшем смерть двух человек.
Обвиняемый живёт в селе Нарын Джидинского района. По версии следствия, вечером 5 июня 2020 года он выпил и пьяным сел за руль своего автомобиля Lexus RX300. Вместе с тремя односельчанами он поехал к местному продуктовому магазину.
Следователи установили, что проезжая по улице Центральная мимо школы, водитель более чем в два раза превысил допустимую скорость. Затем он отвлёкся на пассажиров, не справился с управлением и наехал на бетонные плиты водосточной трубы, установленные около дороги. После этого автомобиль слетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В результате ДТП один пассажир скончался на месте. Водитель и ещё два человека с многочисленными травмами были госпитализированы. Позже ещё один пассажир скончался в больнице, не выйдя из комы.
Расследование уголовного дела осложнялось тем, что выживший пассажир - родственник водителя. Мужчина давал показания в его пользу, обвиняя в аварии двух погибших односельчан. По версии пострадавшего, погибшие устроили в салоне машины потасовку во время движения и дёрнули за руль. Это, якобы, и спровоцировало потерю водителем управления, заявлял свидетель.
- Однако следствием собраны доказательства, опровергающие версию обвиняемого и его родственника. По результатам проведённых осмотров, следственных экспериментов, допросов свидетелей по крупицам воссоздана картина дорожно-транспортного происшествия. После на основании собранных материалов в соседнем регионе проведена повторная автотехническая судебная экспертиза и получены однозначные выводы о допущенных водителем нарушениях правил дорожного движения, повлекших травмирование и гибель людей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
На данный момент уголовное дело направлено в суд.
В Бурятии вину в смертельном ДТП пытались «повесить» на погибших
Происшествия, Фото:
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