В Бурятии один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «Лексусом»

«Лексус RX-300» перевернулся на крышу
В пятницу, 5 июня, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
Около семи часов вечера 40-летний водитель автомобиля «Лексус RX-300», следуя по улице Центральная села Большой Нарын не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля с многочисленными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
Ещё один 48-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель сбил двух девочек, одна из которых скончалась на месте ДТП
. Вторая с травмами доставлена в больницу.
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