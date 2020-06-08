После ДТП мужчина впал в кому, из которой не вышел
В ДТП с перевернувшимся «Лексусом» погиб ещё один пассажир. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. Скончался 37-летний мужчина, который был госпитализирован с тяжёлыми травмами.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла 5 июня в Джидинском районе. Водитель автомобиля «Лексус RX-300» в селе Большой Нарын не справился с управлением и совершил опрокидывание. На месте погиб 48-летний пассажир.
Водитель и ещё двое пассажиров автомобиля с многочисленными травмами были госпитализированы. О смерти одного из них в больнице и стало известно сегодня.
В больнице у водителя в больнице возьмут анализ крови и проверят на наличие алкоголя.
Все находившиеся в машине мужчины – местные жители.
- С начала года на дорогах Джидинского района в ДТП погибли три человека, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
Происшествия, Фото:
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