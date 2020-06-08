 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир

В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
После ДТП мужчина впал в кому, из которой не вышел

В ДТП с перевернувшимся «Лексусом» погиб ещё один пассажир. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии. Скончался 37-летний мужчина, который был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла 5 июня в Джидинском районе. Водитель автомобиля «Лексус RX-300» в селе Большой Нарын не справился с управлением и совершил опрокидывание. На месте погиб 48-летний пассажир.

Водитель и ещё двое пассажиров автомобиля с многочисленными травмами были госпитализированы. О смерти одного из них в больнице и стало известно сегодня.

В больнице у водителя в больнице возьмут анализ крови и проверят на наличие алкоголя.

Все находившиеся в машине мужчины – местные жители.

- С начала года на дорогах Джидинского района в ДТП погибли три человека, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителя, сбившего насмерть девочку, взяли под стражу
В Улан-Удэ водителя, сбившего насмерть девочку, взяли под стражу
Происшествия, 08.06.2020
Пьяный водитель сбил двух девочек, выехав на тротуар
В Бурятии пьяный подросток умер во сне
В Бурятии пьяный подросток умер во сне
Происшествия, 08.06.2020
Спящий 16-летний парень захлебнулся рвотными массами
В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
Происшествия, 08.06.2020
После ДТП мужчина впал в кому, из которой не вышел
Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Происшествия, 08.06.2020
73-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег
В Иркутской области пьяный водитель ночью протаранил забор
В Иркутской области пьяный водитель ночью протаранил забор
Происшествия, 08.06.2020
От освидетельствования водитель отказался
В Иркутской области больше недели тушили пожар на нефтяной скважине
В Иркутской области больше недели тушили пожар на нефтяной скважине
Происшествия, 08.06.2020
К тушению также привлекались военные артиллеристы
В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка
В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка
Происшествия, 08.06.2020
От ножевых ранений скончался 16-летний подросток, еще пять человек госпитализированы
В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
Происшествия, 08.06.2020
22-летний молодой человек поджёг поленницу, чтобы отомстить
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
Происшествия, 08.06.2020
Пожарные прибыли на место спустя две минуты
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
Происшествия, 08.06.2020
О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Происшествия, 08.06.2020
Пожар соседи обнаружили слишком поздно

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^