Несколько пожаров произошли в воскресенье
В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о пожарах, которые произошли в Бурятии 20 марта.
Так, в селе Хоринск загорелся нежилой дом. Огонь уничтожил веранду и крышу дома на площади 42 кв. м.
Предварительной причиной пожара названа детская шалость с огнем.
В городе Закаменск дотла сгорела баня из-за перекала печки.
Ещё одну баню спасли от огня.
- 20 марта в селе Быково Кабанского района произошло возгорание бани. Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить переход огня на всё сооружение. В результате пожара повреждён потолок, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ещё один пожар зафиксирован в городе Кяхта. Когда пожарные прибыли на место, в жилом доме полыхал диван. Его оперативно потушили, так что больше от огня ничего не пострадало.
В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван
Происшествия, Фото:
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