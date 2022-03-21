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В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван

В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Несколько пожаров произошли в воскресенье

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о пожарах, которые произошли в Бурятии 20 марта.

Так, в селе Хоринск загорелся нежилой дом. Огонь уничтожил веранду и крышу дома на площади 42 кв. м.

Предварительной причиной пожара названа детская шалость с огнем.

В городе Закаменск дотла сгорела баня из-за перекала печки.

Ещё одну баню спасли от огня.

- 20 марта в селе Быково Кабанского района произошло возгорание бани. Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить переход огня на всё сооружение. В результате пожара повреждён потолок, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Ещё один пожар зафиксирован в городе Кяхта. Когда пожарные прибыли на место, в жилом доме полыхал диван. Его оперативно потушили, так что больше от огня ничего не пострадало. 
пожар

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