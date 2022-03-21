В Бурятии сгорели нежилой дом, баня и диван

Несколько пожаров произошли в воскресенье



В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о пожарах, которые произошли в Бурятии 20 марта.



Так, в селе Хоринск загорелся нежилой дом. Огонь уничтожил веранду и крышу дома на площади 42 кв. м.



Предварительной причиной пожара названа детская шалость с огнем.



В городе Закаменск дотла сгорела баня из-за перекала печки.



Ещё одну баню спасли от огня.



- 20 марта в селе Быково Кабанского района произошло возгорание бани. Благодаря своевременному прибытию пожарного подразделения удалось предотвратить переход огня на всё сооружение. В результате пожара повреждён потолок, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Ещё один пожар зафиксирован в городе Кяхта. Когда пожарные прибыли на место, в жилом доме полыхал диван. Его оперативно потушили, так что больше от огня ничего не пострадало.

