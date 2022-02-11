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Во время массовой проверки водителей в Улан-Удэ поймали 21 нарушителя

Во время массовой проверки водителей в Улан-Удэ поймали 21 нарушителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Проверка состоялась вечером в четверг

Вчера, 10 февраля, в Улан-Удэ состоялась массовая проверка водителей.

Сотрудники ГИБДД проверили 280 водителей. Выявлено более 20 нарушителей.

- Выявлено 21 нарушение ПДД, в том числе двое граждан не имели прав управления транспортным средством. Семь нарушителей перевозили юных пассажиров без детских удерживающих устройств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 16 аварий. Инспекторы ДПС выявили 404 нарушения ПДД. В том числе задержаны 12 пьяных водителей. За неуплату штрафов в установленные сроки к административной ответственности привлечены 38 водителей.


ГИБДД водители

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