Во время массовой проверки водителей в Улан-Удэ поймали 21 нарушителя

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Проверка состоялась вечером в четверг



Вчера, 10 февраля, в Улан-Удэ состоялась массовая проверка водителей.



Сотрудники ГИБДД проверили 280 водителей. Выявлено более 20 нарушителей.



- Выявлено 21 нарушение ПДД, в том числе двое граждан не имели прав управления транспортным средством. Семь нарушителей перевозили юных пассажиров без детских удерживающих устройств, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 16 аварий. Инспекторы ДПС выявили 404 нарушения ПДД. В том числе задержаны 12 пьяных водителей. За неуплату штрафов в установленные сроки к административной ответственности привлечены 38 водителей.





