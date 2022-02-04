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В Улан-Удэ пациентка лишилась шубы в поликлинике

В Улан-Удэ пациентка лишилась шубы в поликлинике
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Свою старую шубу воровка оставила в гардеробе

3 февраля депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева опубликовала в соцсетях историю про то, как неизвестная женщина ушла из поликлиники домой в чужой шубе. По словам потерпевшей, сумма ущерба составила 99 тысяч рублей.

Всё началось с того, что в городской поликлинике была большая очередь. Кто-то стоял за лекарствами, кто-то на приём к врачу.

- Очередь идёт потихоньку. Женщина выходит от врача, получает лекарства, идёт к вешалке, накидывает на себя норковую шубу, а шуба, бац, и не сходится сантиметров так на 20. Начинает разглядывать - шуба старая, потертая и к тому же ещё и маленькая. Спрашивает: «Может видели, кто длинную шубу надевал?». Мы, честно, даже внимания не обращали, что там у вешалки, каждый же только за очередью следит, каждый бдит, чтобы нагло сильно спешащие не влезали вне очереди, - рассказала Бухольцева.

По дальнейшему рассказу картина начала проясняться. Женщина, стоящая у двери видела, как некая девушка накинула шубу и сказала что-то вроде «как с чужого плеча» и вышла.

- Обворованная женщина причитает: «Украла, точно украла, она же, не может не понимать, что шуба ей большая, там ещё и мои варежки в карманах», - отмечает Бухольцева.

Осознав, что её обокрали, потерпевшая позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.

Ближе к вечеру Бухольцева объяснила, что девушка, ушедшая в чужой шубе, так и не вернулась. Депутату позвонила полиция, сотрудники провели опрос как очевидца.

- Обворованная женщина ждёт полицию. Я получила лекарства и пошла домой. А в душе все-таки надеялась, что девушка нечаянно надела чужую шубу, что она придёт за своей. В 16.30 звонок с полиции. Когда была, что видела, что слышала. Значит не вернулась девушка за своей шубой, увы, - поделилась Бухольцева

В комментариях под постом, люди начали обсуждать инцидент. Кто-то считает, что девушка сделала это не со зла. Депутат согласна с этим мнением.

- Может быть, ещё не конец. Пришла, сняла и занялась лечением. Уснула после приема лекарств. Может быть, увидит, хватится. Хотелось бы верить, - поделился подписчик

- Я тоже так думаю, - ответила Бухольцева.

Другие же уверены, что шуба всё же вернётся к хозяйке. Так как подозреваемая проходила регистрацию непосредственно в поликлинике: «Глупая девушка. Испортит жизнь за шубу. Она же была у врача, значит найти ее можно», «Точно, наивная», «Шуба однозначно найдется».
кража

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