Улан-удэнец пытался сам тушить пожар и попал в больницу

Сегодня ночью загорелась квартира в деревянном одноподъездном доме в посёлке Старый Зелёный в Улан-Удэ.
Когда пожарные прибыли на место, подъезд был окутан дымом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- До прибытия пожарных расчётов хозяин квартиры, в которой возник пожар, пытался самостоятельно ликвидировать огонь. Попытки не увенчались успехом, и мужчина самостоятельно покинул помещение, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Владислав Буянов.
Пожарные проверили все помещения. Впрочем, к их приезду все 13 жильцов дома сами покинули квартиры.
На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось чуть больше 15 минут.
Огонь повредил кухню и мебель в одной из квартир. Её владелец, 59-летний мужчина, получил отравление продуктами горения. Он был госпитализирован в больницу.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 1 февраля на улице Тагильская в Улан-Удэ мужчина пострадал, также бросившись тушить свой дом.