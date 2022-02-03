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Улан-удэнец пытался сам тушить пожар и попал в больницу

Улан-удэнец пытался сам тушить пожар и попал в больницу
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Попытки мужчины самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом

Сегодня ночью загорелась квартира в деревянном одноподъездном доме в посёлке Старый Зелёный в Улан-Удэ.

Когда пожарные прибыли на место, подъезд был окутан дымом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- До прибытия пожарных расчётов хозяин квартиры, в которой возник пожар, пытался самостоятельно ликвидировать огонь. Попытки не увенчались успехом, и мужчина самостоятельно покинул помещение, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Владислав Буянов.

Пожарные проверили все помещения. Впрочем, к их приезду все 13 жильцов дома сами покинули квартиры.

На полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось чуть больше 15 минут.

Огонь повредил кухню и мебель в одной из квартир. Её владелец, 59-летний мужчина, получил отравление продуктами горения. Он был госпитализирован в больницу.

Причина пожара устанавливается.


Как сообщал «Байкал-Daily», днём 1 февраля на улице Тагильская в Улан-Удэ мужчина пострадал, также бросившись тушить свой дом.

пожар

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