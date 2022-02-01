Улан-удэнец получил ожоги, пытаясь потушить квартиру





видео ves_ulan_ude_



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили подробности происшествия. Как оказалось, хозяин квартиры пострадал при попытке самостоятельно потушить огонь. С ожогами рук и головы мужчину доставили в больницу.



На момент прибытия первых подразделений пожарных огнём была охвачена одна из квартир двухквартирного жилого дома, горела кровля по всей площади строения. Около 20 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения на общей площади 60 квадратных метров.



Всего к тушению привлекались 16 пожарных и пять единиц техники.



По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.







Днём 1 февраля на улице Тагильская в Улан-Удэ загорелся двухквартирный дом. Очевидцами происшествия стали соседи, которые запечатлели происшествие на видео. Кадры опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.- На месте было четыре или пять пожарных машин, одного пострадавшего (мужчина, шёл самостоятельно) увезли на скорой. Горел двухквартирный дом, одну сторону удалась вроде отбить от огня, но крышу полностью вскрыли и пролили всё водой. Страшно, что кто-то остался без жилья, ещё и зимой, - поделилась горожанка.Также она отметила работу пожарных, которые мужественно спасали строение от огня. «Впервые так близко видела, как работают пожарные, и если честно, прослезилась. В таком сложном обмундировании залезли на крышу, вскрыли шифер, затащили шланги и там всё проливали», - рассказала женщина.