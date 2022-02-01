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В Улан-Удэ студенты избили и ограбили мужчину из-за долга

В Улан-Удэ студенты избили и ограбили мужчину из-за долга
Происшествия, 
Одному из грабителей всего 16 лет

Поздним вечером 24 января молодые люди избили и ограбили 36-летнего улан-удэнца. Они подошли к нему у подъезда, окликнули по имени, а после нанесли побои. Один из нападавших отнял сотовый телефон.

Полиция задержала грабителей, которыми оказались студенты. Одному из них всего 16 лет.

- Установлено, что 16-летний студент ссуза вместе со своими двумя 18-летними товарищами приехали к мужчине с целью вернуть якобы имеющийся долг. Об этом их попросил знакомый. Дождавшись, когда улан-удэнец выйдет из подъезда, молодые люди нанесли ему побои, требуя вернуть деньги. Затем младший из злоумышленников зашёл в квартиру пострадавшего и похитил со стола сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подросток рассказал полицейским, что телефон он уже продал, а вырученные деньги отдал тому самому знакомому в счёт долга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Так как подозреваемый несовершеннолетний, делом займутся следователи Следственного комитета. вопрос о постановке юноши на профилактический учёт в ПДН.

- После заключения судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о выделении материалов из уголовного дела по факту побоев, нанесённых пострадавшему 18-летними задержанными,- уточнили в МВД. 
грабеж побои

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