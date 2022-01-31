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Жительница Бурятии убила мужа-тирана

Жительница Бурятии убила мужа-тирана
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Женщина семь лет тащила на своей шее мужа – пьяницу и скандалиста

Днём 28 января в селе Петропавловка Бичурского района Бурятии был убит 31-летний местный житель.

В убийстве подозревается 31-летняя супруга покойного. На допросе она дала подробные показания, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, супруги жили вместе в течение семи лет, воспитывали трёх несовершеннолетних детей. Жена работала и содержала семью. Муж, наоборот, нигде не работал, злоупотреблял спиртным, устраивал дома скандалы.

28 января в обед женщина пришла домой с работы, чтобы накормить маленькую дочь. Она застала на кухне пьяного мужа, который в компании местных жителей употреблял алкоголь. Из-за этого между супругами произошёл конфликт. Мужчина стал оскорблять жену, затем взял нож, вложил его в руку супруге и устроил при этом картинное выступление.

Женщина, не выдержав оскорблений, с силой нанесла ему удар клинком в грудь. Муж скончался на месте.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего.

- Для проверки версии о том, что преступление совершено подозреваемой в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения мужа, а также длительной психотравмирующей ситуации в семье, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана на основании заключения экспертов и других собранных по уголовному делу доказательств, - уточнили в следственном управлении. 
убийство

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