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Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу

Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу
Происшествия,  Фото:pexels.com
От полученных травм женщина скончалась в больнице

35-летний житель Кабанского района Бурятии, с особой жестокостью убивший бывшую сожительницу, предстанет перед судом. 

По версии следствия, в июле 2021 года ночью, находясь в доме бывшей сожительницы в посёлке Клюевка, мужчина на глазах у женщины украл две тысячи рублей. Спустя два дня он вновь пришёл в тот же дом, избил и угрожал убийством подруге хозяйки дома. 

После этого в течение длительного периода времени мужчина с особой жестокостью нанёс бывшей сожительнице многочисленные удары руками и ногами в голову и различные части тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.

На мужчину возбудили уголовные дела по статьям «Открытое хищение чужого имущества», «Убийство из хулиганских побуждений и с особой жестокостью» и «Угроза убийством».
  
Сельчанину грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
убийство

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