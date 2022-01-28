Улан-удэнец пронёс мимо кассы 15 пачек сливочного масла

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- Несмотря на то, что подозреваемый при совершении противоправных деяний был одет в разную верхнюю одежду, оперативники установили и задержали его. Им оказался ранее судимый 40-летний горожанин. Кражу сливочного масла он совершил, чтобы продать и выручить деньги. При этом улан-удэнца не остановил тот факт, что в настоящее время в отношении него расследуются два уголовных дела по фактам аналогичных краж из торговой точки той же сети на улице Комарова. Там им в разное время похищены продукты питания и девять банок кофе, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Общий ущерб от краж продуктов оценивается на сумму более 10 тысяч рублей.



- На счету задержанного 11 погашенных судимостей за преступления имущественного характера, в сфере незаконного оборота наркотиков, а также против жизни и здоровья. Трижды он отбывал наказание в местах лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет, - отметили в МВД.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





В Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражи продуктов питания из магазина самообслуживания. Кражи были совершены 7 декабря и 23 января. Работники супермаркета обнаружили их несколькими днями позже, в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения.На кадрах было видно, как мужчина подходит к холодильной установке и набирает пачки сливочного масла. Сложив их в пакет, он покидает магазин, не расплатившись. Всего мужчина украл 15 пачек.