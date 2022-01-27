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В Бурятии маленькая девочка умерла под боком у матери

В Бурятии маленькая девочка умерла под боком у матери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи выясняют причину смерти 1,5-годовалого ребёнка

В селе Кырен Тункинского района Бурятии следователи устанавливают причины смерти 1,5-годовалой девочки.

По предварительным данным, вечером 25 января 33-летняя мать, взяв маленькую дочь, пришла в гости к подруге. Женщины стали распивать алкоголь. После полуночи женщина с девочкой пришли в гости к родственникам, чтобы переночевать у них. Домой мать вернулась утром.

- Она снова легла спать с ребёнком на диване. Спустя несколько часов проснулась и обнаружила рядом дочь мёртвой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователи в рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства происшествия. Для установления точной причины смерти девочки назначено судебно-медицинское исследование.

смерть дети

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