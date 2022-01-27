Следователи выясняют причину смерти 1,5-годовалого ребёнка
В селе Кырен Тункинского района Бурятии следователи устанавливают причины смерти 1,5-годовалой девочки.
По предварительным данным, вечером 25 января 33-летняя мать, взяв маленькую дочь, пришла в гости к подруге. Женщины стали распивать алкоголь. После полуночи женщина с девочкой пришли в гости к родственникам, чтобы переночевать у них. Домой мать вернулась утром.
- Она снова легла спать с ребёнком на диване. Спустя несколько часов проснулась и обнаружила рядом дочь мёртвой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи в рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства происшествия. Для установления точной причины смерти девочки назначено судебно-медицинское исследование.
В Бурятии маленькая девочка умерла под боком у матери
Происшествия, Фото:
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