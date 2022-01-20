В Бурятии «чёрные» лесорубы хотели увезти деревья на «Москвиче»

В Заиграевском районе Бурятии четверо мужчин приехали на легковой машине «Москвич» и незаконно срубили около трёх кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 156 тысяч рублей.
Во время ночного патрулирования лесов сотрудники Заиграевского лесничества услышали звук бензопилы.
- Они оставили свою машину и несколько километров в темноте шли пешком до места рубки. Вскоре они обнаружили автомобиль, а рядом четырёх мужчин, которые рубят деревья и готовят их к вывозу. Увидев лесников, нарушители разбежались в разные стороны. Троих удалось задержать, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Нарушителями оказались жители сёл Первомаевка и Унэгэтэй Заиграевского района, которые уже фигурировали в незаконной заготовке древесины.
Незаконно вырубленные деревья, бензопила и автомобиль «Москвич» были изъяты. На нарушителей составлены протоколы по статье «незаконная рубка лесных насаждений. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения.
Отметим, в комментариях под постом агентства лесного хозяйства один из подписчиков обратил внимание на подготовку «чёрных лесорубов»:
«О боже серьёзно? «Москвич» и пила «Чемпион?» - заявил подписчик.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день в Мухоршибирском районе Бурятии росгвардейцы также поймали ночного «чёрного лесоруба». Ранее судимый 25-летний мужчина успел незаконно спилить около семи кубометров сосны в трёх километрах от села Бар. Причинённый ущерб государству оценивается на сумму более 220 тысяч рублей.