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В Иркутской области 14-летний водитель в лесу врезался в дерево

В Иркутской области 14-летний водитель в лесу врезался в дерево
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
В автоаварии пострадал 11-летний пассажир

Днём 8 января на автодороге «Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска» вблизи села Тальники в Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части и врезалось в дерево. По предварительной информации за рулём внедорожника находился 14-летний подросток. Он решил прокатиться, не уведомив об этом сестру, являющуюся владелицей иномарки.

Кроме того, на переднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства, находился 11-летний родственник водителя. В результате автоаварии с полученными травмами пассажир доставлен в больницу. Управляющий авто несовершеннолетний не пострадал.

- В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Также правовая оценка будет дана действиям родителей несовершеннолетнего нарушителя, допустившим его противоправное поведение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские призывают взрослых исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств и провести профилактические беседы об опасности управления автомобилем.

ДТП Иркутская область

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