 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 декабря

30 декабря

Популярное

В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей

В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения ущерба лесному фонду России на сумму, превышающую 165 миллионов рублей.

По версии следствия, 5 должностных лиц, в чьи обязанности входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, совершили ряд должностных преступлений. Участники группы изготавливали фиктивные акты лесопатологического обследования лесных участков, после которых инициировали санитарную рубку. В дальнейшем, под видом непригодной древесины, злоумышленники совершали рубку деловых сортов леса. Свою деятельность обвиняемые вели в Балаганском районе Иркутской области.

В рамках предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел проведено 30 многосоставных экспертиз. Проведено более 60 обысков, на которых изъяты большие объёмы документов, а также аудио и видеоматериалов. Для проведения осмотров мест рубок следователям и оперативникам приходилось совершать выезды в труднодоступные участки тайги.

Деятельность группы была пресечена следователями регионального ГСУ, оперативниками УЭБиПК ГУ МВД, а также УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время материалы уголовного дела за незаконную рубку в особо крупном размере и превышение должностных полномочий утверждены государственным обвинителем и направлены в Октябрьский суд Иркутска для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область черные лесорубы незаконная вырубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
В Иркутске мужчина спас двух человек на пожаре
Происшествия, 31.12.2021
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправят в колонию за пьяную езду
Происшествия, 31.12.2021
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Происшествия, 30.12.2021
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
В Бурятии наградили женщину, благодаря которой поймали расчленителей
Происшествия, 30.12.2021
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Новые клёны в центре Улан-Удэ могут не дожить до весны
Происшествия, 30.12.2021
Вандалы варварски оборвали укрывной материал
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором
Происшествия, 30.12.2021
Мужчина оставил женщину в луже крови и ушёл за спиртным
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
12 жителей Бурятии умерли от коронавируса за сутки
Происшествия, 30.12.2021
Суточный прирост COVID-19 при этом падает
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
В Улан-Удэ зафиксирован предновогодний всплеск ДТП
Происшествия, 29.12.2021
Массовое ДТП произошло на Селенгинском мосту
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
В Иркутске менеджер хотел подкупить сотрудника МЧС за 1,5 млн рублей
Происшествия, 29.12.2021
Также ко взятке прилагалась бутылка дорогого шампанского
Житель Бурятии выстрелил жене в голову, сделав инвалидом
Житель Бурятии выстрелил жене в голову, сделав инвалидом
Происшествия, 29.12.2021
Раненую женщину нашёл её несовершеннолетний сын
В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин
В Бурятии школьники воруют эмблемы с машин
Происшествия, 29.12.2021
Действия юных хулиганов запечатлела видеокамера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^