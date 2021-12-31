Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения ущерба лесному фонду России на сумму, превышающую 165 миллионов рублей.
По версии следствия, 5 должностных лиц, в чьи обязанности входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, совершили ряд должностных преступлений. Участники группы изготавливали фиктивные акты лесопатологического обследования лесных участков, после которых инициировали санитарную рубку. В дальнейшем, под видом непригодной древесины, злоумышленники совершали рубку деловых сортов леса. Свою деятельность обвиняемые вели в Балаганском районе Иркутской области.
В рамках предварительного следствия сотрудниками органов внутренних дел проведено 30 многосоставных экспертиз. Проведено более 60 обысков, на которых изъяты большие объёмы документов, а также аудио и видеоматериалов. Для проведения осмотров мест рубок следователям и оперативникам приходилось совершать выезды в труднодоступные участки тайги.
Деятельность группы была пресечена следователями регионального ГСУ, оперативниками УЭБиПК ГУ МВД, а также УФСБ России по Иркутской области.
В настоящее время материалы уголовного дела за незаконную рубку в особо крупном размере и превышение должностных полномочий утверждены государственным обвинителем и направлены в Октябрьский суд Иркутска для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области должностных лиц осудят за ущерб в 165 млн рублей
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