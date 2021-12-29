Заразная болезнь скота распространяется по Бурятии

Крупный рогатый скот заболел ещё в одном районе
В селе Билютай Бичурского района Бурятии выявлены животные с клиническими признаками заболевания крупного рогатого скота неизвестной этиологии. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо» со ссылкой на ветеринарную службу района.
Ранее, 24 декабря, животные с подобными клиническими признаками заболевания были выявлены в Кяхтинском районе – в сёлах Усть-Киран и Бурдуны. Из этих сёл запрещён вывоз мяса и молока. Также на выезде из поражённой местности решено установить мобильные посты для паровой дезинфекции выезжающих и въезжающих людей и транспортных средств.
В настоящее время ветеринарная служба проводит мероприятия по уточнению диагноза и купированию заболевания.
- В связи с этим просим жителей района, владельцев сельскохозяйственных животных до выяснения всех обстоятельств, до минимума ограничить перемещение животных. Прекратить ввоз и вывоз животных. В настоящее время из-за отсутствия кровососущих насекомых распространение заболевания возможно только прямым контактом между животными или через обсемененные возбудителем болезни корма, предметы ухода за животными, одежду и технику, - приводит «Бичура-инфо» обращение ветеринарной службы.
Обо всех случаях незаконного перемещения скота, продуктов животного происхождения, грубых кормов, о случаях заболевания или падежа животных необходимо немедленно сообщать.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе сообщалось, что животные заболели заразным узелковым дерматитом (ЗУД). Это опасная заразная болезнь, переносчиком которой являются в том числе люди (при этом люди ЗУД не болеют).
Заражённый скот решено выкупить и утилизировать путём сжигания.
- Поручил выкупить домашний скот в личных подсобных хозяйствах сел, оказавшихся в очаге заражения. Выкуп произведут по рыночной цене в живом весе. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. Обеспечить полную выплату не позднее 15 января, - цитирует «Кяхта-инфо. 24/7» главу Бурятии Алексея Цыденова.
Заразная болезнь скота распространяется по Бурятии
Происшествия, Фото:
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